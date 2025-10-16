Видео
Україна
Главная Новости дня Укрэнерго применило аварийные отключения света во всех областях

Укрэнерго применило аварийные отключения света во всех областях

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 19:02
обновлено: 19:27
Аварийные отключения света в Украине 16 октября — в Укрэнерго рассказали подробности
Срочная новость

Аварийные отключения света по всей территории Украины ввели вечером, 16 октября. В энергосистеме зафиксирована сложная ситуация.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света в Украине 16 октября

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Кроме того, во всех регионах до конца суток будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Что ожидается завтра

В Украине 17 октября запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленности по всей территории с 07:00 до 22:00.

В Укрэнерго добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Украинцев, у которых сейчас есть электроэнергия, призвали потреблять ее экономно.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, гендиректор ДТЭК Сети Алина Бондаренко рассказала, в каком состоянии сейчас энергосистема Украины.

Кроме того, глава Укрэнерго рассказал, планируют ли в Украине вводить графики почасовых отключений электроэнергии.

электроэнергия Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
