Відключення світла в Україні — Укренерго надіслало меседж бізнесу

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. Фото: кадр з відео

Бізнесу потрібно більше розподіленої та високоманевреної генерації, яка менш вразлива для ворога. Українська енергосистема, створена ще для великих промислових підприємств, сьогодні змінюється під потреби нового типу споживача та викликів.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко на Київському міжнародному економічному форумі в четвер, 16 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Який меседж Укренерго надіслало бізнесу

Зайченко заявив, що першим драйвером змін став розвиток відновлюваної енергетики, насамперед сонячної. Наступним важливим кроком стає впровадження технологій накопичення енергії — energy storage.

"Вони дозволяють балансувати сонячну генерацію, згладжувати відхилення під час змін погоди. "Укренерго" ще торік оголосило конкурси на будівництво таких потужностей, і перші об’єкти вже введено в експлуатацію", — сказав він.

Крім того, голова правління НЕК "Укренерго" пояснив, що стосується розподіленої та маневреної генерації, вона може автономно забезпечувати підприємства під час відключень, водночас підтримуючи стабільність енергосистеми.

"Ми побачили вже до останньої атаки, наскільки покращилась якість регулювання нашої частоти потужності енергосистеми України після введення перших батарей і газопоршневих електростанцій. От кардинально, ми уже набагато кращі, ніж багато наших європейських колег, тому що в них немає такого буму розвитку цієї нової генерації", — заявив Віталій Зайченко.

