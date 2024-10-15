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В Укренерго спрогнозували, чи застосовуватимуть відключення світла завтра

15 жовтня 2024 19:13
Євгенія Брюховецька - редактор
В Укренерго проінформували українців щодо відключень світла завтра, 16 жовтня
Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні продовжують фіксувати стабільну ситуацію в енергосистемі, незважаючи на похолодання. Так, у середу, 16 жовтня, заходи обмеження електроенергії не будуть застосовувати.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Увага! 16 жовтня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00.

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, як перші заморозки в Україні вплинуть на енергетичну ситуацію.

А команда ДТЕК відзвітувала про стовідсоткову готовність енергетичної системи до зими. 

Укренерго енергосистема війна в Україні відключення світла світло

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