В Укренерго проінформували українців щодо відключень світла завтра, 16 жовтня

Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

В Україні продовжують фіксувати стабільну ситуацію в енергосистемі, незважаючи на похолодання. Так, у середу, 16 жовтня, заходи обмеження електроенергії не будуть застосовувати.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Увага! 16 жовтня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Енергетики закликали українців користуватися потужними електроприладами в денні години — з 10:00 до 16:00.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, як перші заморозки в Україні вплинуть на енергетичну ситуацію.

А команда ДТЕК відзвітувала про стовідсоткову готовність енергетичної системи до зими.