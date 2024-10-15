Пошкоджена ТЕС після російської атаки. Фото: ДТЕК

Команда ДТЕК відзвітувала про стовідсоткову готовність енергетичної системи Україну до зими. Енергетики відновлювали пошкоджені генерації та проводили роботи зі зміцнення електромереж.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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ДТЕК виконав 100% робіт із підготовки до опалювального сезону.У компанії відзвітували про обсяг проведених робіт:

у ремонти та відновлення ТЕС інвестовано 2,3 млрд гривень;

6 млрд гривень інвестовано у видобуток вугілля;

16 вугільних лав введено в роботу;

982 одиниці гірничо-шахтарського обладнання виготовлено та відремонтовано.

За даними ДТЕК, з початку 2024 року Росія застосувала понад тисячу ракет та дронів, намагаючись знищите енергосистему України.

"Енергетикам ДТЕК вдалося виконати усі заплановані роботи до початку опалювального сезону, коли навантаження на енергосистему найбільше", — йдеться в повідомленні.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у НКРЕКП відреагували на інформацію про загрозу імпорту електроенергії. У комісії заявили, що підстав для призупинення сертифікації НЕК "Укренерго" немає.

Також Новини.LIVE писали, чи вплинуть перші заморозки на електропостачання. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, на енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання, що може позначитися на її роботі.