Насколько энергетики готовы к зиме — данные ДТЭК

Поврежденная ТЭС после российской атаки. Фото: ДТЭК

Команда ДТЭК отчиталась о стопроцентной готовности энергетической системы Украины к зиме. Энергетики восстанавливали поврежденные генерации и проводили работы по укреплению электросетей.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram во вторник, 15 октября.

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ДТЭК выполнил 100% работ по подготовке к отопительному сезону. В компании отчитались об объеме проведенных работ:

в ремонты и восстановление ТЭС инвестировано 2,3 млрд гривен;

6 млрд гривен инвестировано в добычу угля;

16 угольных рядов введено в работу;

982 единицы горно-шахтерского оборудования изготовлены и отремонтированы.

По данным ДТЭК, с начала 2024 года Россия применила более тысячи ракет и дронов, пытаясь уничтожить энергосистему Украины.

"Энергетикам ДТЭК удалось выполнить все запланированные работы до начала отопительного сезона, когда нагрузка на энергосистему больше", — говорится в сообщении.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Напомним, в НКРЭКУ отреагировали на информацию об угрозе импорта электроэнергии. В комиссии заявили, что оснований для приостановки сертификации НЭК "Укрэнерго" нет.

Также Новини.LIVE писали, повлияют ли первые заморозки на электроснабжение. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, на энергосистему Украины больше всего влияют длительные снижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления, что может сказаться на ее работе.