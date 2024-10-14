Інформація про загрозу імпорту електроенергії є маніпуляцією, — НКРЕКП

Працівник електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відреагували на інформацію щодо загрози імпорту електроенергії. Там зазначили, що немає жодних підстав для призупинення сертифікації НЕК "Укренерго".

Відповідна заява була оприлюднена на сайті комісії у понеділок, 14 жовтня.

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Реакція НКРЕКП

В заяві йдеться, що 9 жовтня 2024 року Регулятор отримав листа від директора Секретаріату енергетичного співтовариства Артура Лорковскі. У документі наголошується на необхідності дотримання українським оператором системи передачі НЕК "Укренерго" вимог Директиви (ЄС) від 5 червня 2019 року № 2019/944, що стосується спільних правил внутрішнього ринку електроенергії.

Секретаріат також звертає увагу на важливість доформування Наглядової ради оператора. НКРЕКП підкреслює, що всі необхідні процедури вже проводяться у встановлені терміни та відповідно до затвердженого порядку.

В комісії зазначили, що поширена інформація про загрозу імпорту електроенергії є маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію суспільства напередодні опалювального сезону.

Станом на сьогодні немає жодних підстав для призупинення сертифікації оператора системи передачі або ускладнення використання транскордонних перетоків для імпорту електроенергії.

Скриншот заяви НКРЕКП

Нагадаємо, фахівці ДТЕК інтенсивно готують енергосистему України до зимового періоду, не лише відновлюючи пошкоджені енергогенеруючі об'єкти, але й посилюючи електромережі.

Також голова Міненерго Герман Галущенко розповів, що українці цієї зими будуть забезпечені електроенергією, всупереч песимістичним прогнозам ООН.