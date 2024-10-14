Информация об угрозе импорта электроэнергии является манипуляцией, — НКРЭКУ

Работник электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отреагировали на информацию об угрозе импорта электроэнергии. Там отметили, что нет оснований для приостановки сертификации НЭК "Укрэнерго".

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комиссии в понедельник, 14 октября.

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Реакция НКРЭКУ

В заявлении говорится, что 9 октября 2024 года Регулятор получил письмо от директора Секретариата энергетического сообщества Артура Лорковски. В документе отмечается необходимость соблюдения украинским оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" требований Директивы (ЕС) от 5 июня 2019 г. № 2019/944, касающейся общих правил внутреннего рынка электроэнергии.

Секретариат также обращает внимание на важность доформирования Наблюдательного совета оператора. НКРЭКУ подчеркивает, что все необходимые процедуры уже проводятся в установленные сроки и в соответствии с утвержденным порядком.

В комиссии отметили, что распространенная информация об угрозе импорта электроэнергии является манипуляцией, направленной на дестабилизацию общества в преддверии отопительного сезона.

На сегодняшний день нет никаких оснований для приостановки сертификации оператора системы передачи или усложнения использования трансграничных перетоков для импорта электроэнергии.

Скриншот заявления НКРЭКУ

Напомним, специалисты ДТЭК интенсивно готовят энергосистему Украины к зимнему периоду, не только восстанавливая поврежденные энергогенерирующие объекты, но и усиливая электросети.

Также глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что украинцы этой зимой будут обеспечены электроэнергией вопреки пессимистическим прогнозам ООН.