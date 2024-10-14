Информация об угрозе импорта электроэнергии является манипуляцией, — НКРЭКУ

В Госрегуляторе отреагировали на информацию об угрозе импорта электроэнергии
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отреагировали на информацию об угрозе импорта электроэнергии. Там отметили, что нет оснований для приостановки сертификации НЭК "Укрэнерго".
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте комиссии в понедельник, 14 октября.
Реакция НКРЭКУ
В заявлении говорится, что 9 октября 2024 года Регулятор получил письмо от директора Секретариата энергетического сообщества Артура Лорковски. В документе отмечается необходимость соблюдения украинским оператором системы передачи НЭК "Укрэнерго" требований Директивы (ЕС) от 5 июня 2019 г. № 2019/944, касающейся общих правил внутреннего рынка электроэнергии.
Секретариат также обращает внимание на важность доформирования Наблюдательного совета оператора. НКРЭКУ подчеркивает, что все необходимые процедуры уже проводятся в установленные сроки и в соответствии с утвержденным порядком.
В комиссии отметили, что распространенная информация об угрозе импорта электроэнергии является манипуляцией, направленной на дестабилизацию общества в преддверии отопительного сезона.
На сегодняшний день нет никаких оснований для приостановки сертификации оператора системы передачи или усложнения использования трансграничных перетоков для импорта электроэнергии.
Напомним, специалисты ДТЭК интенсивно готовят энергосистему Украины к зимнему периоду, не только восстанавливая поврежденные энергогенерирующие объекты, но и усиливая электросети.
Также глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что украинцы этой зимой будут обеспечены электроэнергией вопреки пессимистическим прогнозам ООН.
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