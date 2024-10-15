В Укрэнерго проинформировали украинцев об отключениях света завтра, 16 октября

В Укрэнерго спрогнозировали, будут ли применять отключение света завтра
15 октября 2024 19:13
Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК
В Украине продолжают фиксировать стабильную ситуацию в энергосистеме несмотря на похолодание. Так, в среду, 16 октября, меры по ограничению электроэнергии не будут применять.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
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Отключение света 16 октября
"Внимание! 16 октября отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.
Энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним, в Минэнерго объяснили, как первые заморозки в Украине повлияют на энергетическую ситуацию.
А команда ДТЭК отчиталась о стопроцентной готовности энергетической системы к зиме.
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