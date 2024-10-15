В Укрэнерго проинформировали украинцев об отключениях света завтра, 16 октября

Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Украине продолжают фиксировать стабильную ситуацию в энергосистеме несмотря на похолодание. Так, в среду, 16 октября, меры по ограничению электроэнергии не будут применять.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Отключение света 16 октября

"Внимание! 16 октября отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, в Минэнерго объяснили, как первые заморозки в Украине повлияют на энергетическую ситуацию.

А команда ДТЭК отчиталась о стопроцентной готовности энергетической системы к зиме.