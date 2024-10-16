Чи відключатимуть світло завтра 17 жовтня — дані Укренерго

Енергетики на пошкодженому об'єкті. Фото: ДТЕК

Ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною попри зниження температур навколишнього середовища. Через це завтра, 17 жовтня, відключення електроенергії не плануються.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у середу, 16 жовтня.

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Як повідомили в Укренерго, завтра, 17 жовтня, відключення споживачів від електропостачання не заплановані.

"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", — йдеться у повідомленні.

Проте енергетики закликали українців користуватися потужними електроприладами у денні години, а саме з 10:00 до 16:00.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Міненерго пояснили, як впливають на стан енергосистеми заморозки. За даними енергетиків, найбільше на енергосистему впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання, що може позначитися на її роботі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ДТЕК відзвітувала про стовідсоткову готовність енергетичної системи Україну до зими: енергетики відновлювали пошкоджені генерації та зміцнювали електромережі.