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В Укрэнерго сообщили, удастся ли завтра избежать отключений

16 октября 2024 19:51
Галина Шподарева - редактор
Будут ли выключать свет завтра 17 октября — данные Укрэнерго
Энергетики на поврежденном объекте. Фото: ДТЭК
Галина Шподарева - редактор

Ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной, несмотря на снижение температур окружающей среды. Поэтому завтра, 17 октября, отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в среду, 16 октября.

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Как сообщили в Укрэнерго, завтра, 17 октября, отключения потребителей от электроснабжения не запланированы.

"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

Однако энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы, а именно с 10:00 до 16:00.

Сообщение Укрэнерго
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Минэнерго объяснили, как влияют на состояние энергосистемы заморозки. По данным энергетиков, больше всего на энергосистему влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления, что может сказаться на ее работе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в ДТЭК отчиталась о стопроцентной готовности энергетической системы Украины к зиме: энергетики восстанавливали поврежденные генерации и укрепляли электросети.

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