В Україну прибув міністр оборони Британії перед Рамштайном

Міністр оборони України Денис Шмигаль вітає міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Фото: кадр з відео

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про візит до Києва глави оборонного відомства Великої Британії Джона Гілі. Зустріч відбулася напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", яке незабаром пройде в Лондоні.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Шмигаль обговорить з міністром оборони Великої Британії деякі ключові питання

За словами Шмигаля, сторони планують скоординувати ключові питання, які будуть винесені на порядок денний зустрічі міжнародної контактної групи з оборони України. Окрім цього, обговорюватимуться спільні оборонні проєкти та двосторонні рішення, спрямовані на посилення обороноздатності обох країн.

"Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", — наголосив Шмигаль.

Зазначимо, що Велика Британія є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони, надаючи військову допомогу, навчання для українських військових та підтримку у розробці сучасних оборонних технологій.

Завтра, 4 вересня, в Парижі відбудеться засідання лідерів країн-учасниць "Коаліції охочих", де головуватиме президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. А засідання "Рамштайн" буде у Лондоні 9 вересня.