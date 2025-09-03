Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня До України прибув міністр оборони Великої Британії — яка мета

До України прибув міністр оборони Великої Британії — яка мета

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 10:51
В Україну прибув міністр оборони Британії перед Рамштайном
Міністр оборони України Денис Шмигаль вітає міністра оборони Великої Британії Джона Гілі. Фото: кадр з відео

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про візит до Києва глави оборонного відомства Великої Британії Джона Гілі. Зустріч відбулася напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн", яке незабаром пройде в Лондоні.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Шмигаль обговорить з міністром оборони Великої Британії деякі ключові питання

За словами Шмигаля, сторони планують скоординувати ключові питання, які будуть винесені на порядок денний зустрічі міжнародної контактної групи з оборони України. Окрім цього, обговорюватимуться спільні оборонні проєкти та двосторонні рішення, спрямовані на посилення обороноздатності обох країн.

"Готуємо важливі двосторонні рішення, які посилять обороноздатність наших країн", — наголосив Шмигаль.

Зазначимо, що Велика Британія є одним із ключових партнерів України у сфері безпеки та оборони, надаючи військову допомогу, навчання для українських військових та підтримку у розробці сучасних оборонних технологій.

Нагадаємо, у Генштабі Великої Британії зробили заяву щодо співпраці з Україною в оборонній сфері. 

Завтра, 4 вересня, в Парижі відбудеться засідання лідерів країн-учасниць "Коаліції охочих", де головуватиме президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.  А засідання "Рамштайн" буде у Лондоні 9 вересня. 

Денис Шмигаль Україна Велика Британія Рамштайн Джон Гілі
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації