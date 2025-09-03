В Украину прибыл министр обороны Британии перед Рамштайном

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль приветствует министра обороны Великобритании Джона Гили. Фото: кадр из видео

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о визите в Киев главы оборонного ведомства Великобритании Джона Гили. Встреча состоялась накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", которое вскоре пройдет в Лондоне.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

По словам Шмыгаля, стороны планируют скоординировать ключевые вопросы, которые будут вынесены на повестку дня встречи международной контактной группы по обороне Украины. Кроме этого, будут обсуждаться совместные оборонные проекты и двусторонние решения, направленные на усиление обороноспособности обеих стран.

"Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", — подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, что Великобритания является одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и обороны, предоставляя военную помощь, обучение для украинских военных и поддержку в разработке современных оборонных технологий.

Напомним, в Генштабе Великобритании сделали заявление о сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере.

Завтра, 4 сентября, в Париже состоится заседание лидеров стран-участниц "Коалиции желающих", где будет председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. А заседание "Рамштайн" будет в Лондоне 9 сентября.