Главная Новости дня В Украину прибыл министр обороны Великобритании — какова цель

В Украину прибыл министр обороны Великобритании — какова цель

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:51
В Украину прибыл министр обороны Британии перед Рамштайном
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль приветствует министра обороны Великобритании Джона Гили. Фото: кадр из видео

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о визите в Киев главы оборонного ведомства Великобритании Джона Гили. Встреча состоялась накануне очередного заседания в формате "Рамштайн", которое вскоре пройдет в Лондоне.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Читайте также:

Шмыгаль обсудит с министром обороны Великобритании некоторые ключевые вопросы

По словам Шмыгаля, стороны планируют скоординировать ключевые вопросы, которые будут вынесены на повестку дня встречи международной контактной группы по обороне Украины. Кроме этого, будут обсуждаться совместные оборонные проекты и двусторонние решения, направленные на усиление обороноспособности обеих стран.

"Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран", — подчеркнул Шмыгаль.

Отметим, что Великобритания является одним из ключевых партнеров Украины в сфере безопасности и обороны, предоставляя военную помощь, обучение для украинских военных и поддержку в разработке современных оборонных технологий.

Напомним, в Генштабе Великобритании сделали заявление о сотрудничестве с Украиной в оборонной сфере.

Завтра, 4 сентября, в Париже состоится заседание лидеров стран-участниц "Коалиции желающих", где будет председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. А заседание "Рамштайн" будет в Лондоне 9 сентября.

