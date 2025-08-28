Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Британия готова помочь Украине в космосе и киберзащите

Британия готова помочь Украине в космосе и киберзащите

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 20:30
Лондон поможет Украине в кибербезопасности и космосе - Радакин
Адмирал Энтони Радакин. Фото: Sky News

Глава Генштаба Великобритании адмирал Энтони Радакин подтвердил, что Лондон имеет долгосрочные планы сотрудничества с Украиной. Он подчеркнул, что в фокусе не только военная помощь на земле и море, но и развитие направлений в космосе и киберпространстве.

Об этом Радакин сообщил в интервью "Европейской правде".

Реклама
Читайте также:

Лондон планирует расширить сотрудничество после победы Украины

В британском Генштабе напомнили, что еще в 2014 году была начата миссия "Операция Orbital", которая имела целью подготовку украинских военных и укрепление взаимодействия с подразделениями ВСУ. Адмирал Энтони Радакин отметил, что после победы Украины это сотрудничество выйдет на новый уровень. Новый этап получил условное название "Операция Orbital ++" и будет предусматривать значительно более широкий спектр направлений.

"После войны у нас будет "Операция Orbital ++", еще более мощная. Думаю, она будет охватывать все военные домены, а не только морской и сухопутный, как это было до 2022 года. Я рассчитываю, что будет также воздушная компонента, а в будущем она охватит также космос и киберпространство", — подчеркнул Радакин.

Он добавил, что в течение его работы на посту главы Генштаба британские политики из разных партий были едины в поддержке Украины. По словам Радакина, все четыре премьер-министра, которые возглавляли правительство страны с начала полномасштабной войны, выражали четкую позицию в пользу Киева. В МИД Украины высоко оценили такое единство и отметили долгосрочные планы сотрудничества с Лондоном.

"Все четыре премьер-министра, возглавлявшие Британию за эти годы, четко заявляли о необходимости поддержки Украины. И для меня было очень важно, что все это время и политики из власти, и представители оппозиции были едины в поддержке Украины", — подчеркнул Радакин.

Напомним, что в ночь на 28 августа российский ракетный обстрел Киева повредил здание Британского совета. В связи с этим МИД Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина для дачи объяснений.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном.

Великобритания ВСУ космос Великобритания кибербезопасность
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации