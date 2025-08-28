Лондон поможет Украине в кибербезопасности и космосе - Радакин

Адмирал Энтони Радакин. Фото: Sky News

Глава Генштаба Великобритании адмирал Энтони Радакин подтвердил, что Лондон имеет долгосрочные планы сотрудничества с Украиной. Он подчеркнул, что в фокусе не только военная помощь на земле и море, но и развитие направлений в космосе и киберпространстве.

Об этом Радакин сообщил в интервью "Европейской правде".

Реклама

Читайте также:

Лондон планирует расширить сотрудничество после победы Украины

В британском Генштабе напомнили, что еще в 2014 году была начата миссия "Операция Orbital", которая имела целью подготовку украинских военных и укрепление взаимодействия с подразделениями ВСУ. Адмирал Энтони Радакин отметил, что после победы Украины это сотрудничество выйдет на новый уровень. Новый этап получил условное название "Операция Orbital ++" и будет предусматривать значительно более широкий спектр направлений.

"После войны у нас будет "Операция Orbital ++", еще более мощная. Думаю, она будет охватывать все военные домены, а не только морской и сухопутный, как это было до 2022 года. Я рассчитываю, что будет также воздушная компонента, а в будущем она охватит также космос и киберпространство", — подчеркнул Радакин.

Он добавил, что в течение его работы на посту главы Генштаба британские политики из разных партий были едины в поддержке Украины. По словам Радакина, все четыре премьер-министра, которые возглавляли правительство страны с начала полномасштабной войны, выражали четкую позицию в пользу Киева. В МИД Украины высоко оценили такое единство и отметили долгосрочные планы сотрудничества с Лондоном.

"Все четыре премьер-министра, возглавлявшие Британию за эти годы, четко заявляли о необходимости поддержки Украины. И для меня было очень важно, что все это время и политики из власти, и представители оппозиции были едины в поддержке Украины", — подчеркнул Радакин.

Напомним, что в ночь на 28 августа российский ракетный обстрел Киева повредил здание Британского совета. В связи с этим МИД Великобритании вызвало российского посла Андрея Келина для дачи объяснений.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным и его преемником, главным маршалом авиации Ричардом Найтоном.