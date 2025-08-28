Лондон допоже Україні у кібербезпеці та космосі — Радакін

Адмірал Ентоні Радакін. Фото: Sky News

Глава Генштабу Великої Британії адмірал Ентоні Радакін підтвердив, що Лондон має довгострокові плани співпраці з Україною. Він підкреслив, що у фокусі не лише військова допомога на землі та морі, а й розвиток напрямів у космосі й кіберпросторі.

Про це Радакін повідомив в інтерв’ю "Європейській правді".

Читайте також:

Лондон планує розширити співпрацю після перемоги України

У британському Генштабі нагадали, що ще у 2014 році було започатковано місію "Операція Orbital", яка мала на меті підготовку українських військових та зміцнення взаємодії з підрозділами ЗСУ. Адмірал Ентоні Радакін зазначив, що після перемоги України ця співпраця вийде на новий рівень. Новий етап отримав умовну назву "Операція Orbital ++" і передбачатиме значно ширший спектр напрямів.

"Після війни у нас буде "Операція Orbital ++", ще потужніша. Думаю, вона охоплюватиме усі військові домени, а не лише морський і сухопутний, як це було до 2022 року. Я розраховую, що буде також повітряна компонента, а у майбутньому вона охопить також космос і кіберпростір", — підкреслив Радакін.

Він додав, що впродовж його роботи на посаді глави Генштабу британські політики з різних партій були єдині у підтримці України. За словами Радакіна, всі чотири прем’єр-міністри, які очолювали уряд країни від початку повномасштабної війни, висловлювали чітку позицію на користь Києва. У МЗС України високо оцінили таку єдність і відзначили довгострокові плани співпраці з Лондоном.

"Всі чотири прем'єр-міністри, що очолювали Британію за ці роки, чітко заявляли про необхідність підтримки України. І для мене було дуже важливо, що весь цей час і політики з влади, і представники опозиції були єдиними в підтримці України", — наголосив Радакін.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 серпня російський ракетний обстріл Києва пошкодив будівлю Британської ради. У зв’язку з цим МЗС Великої Британії викликало російського посла Андрія Келіна для надання пояснень.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіним та його наступником, головним маршалом авіації Річардом Найтоном.