Ситуація в енергосистемі України 2 грудня — споживання знову зростає

В Україні зростає споживання електроенергії — яка ситуація
В Україні у вівторок, 2 грудня, зростає споживання електроенергії. Наразі зберігається необхідність в ощадливому споживанні протягом доби. Людей закликають користуватися потужними електроприладами після 22:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram,
Ситуація в енергосистемі України
Внаслідок російських ударів по енергообʼєктах у декількох областях є знеструмлені споживачі:
- Одеській;
- Донецькій;
- Харківській;
- Дніпропетровській.
В Укренерго зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та забезпечити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.
Через попередні російські обстріли в усіх регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Йдеться про погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також бізнесу.
Споживання електроенергії
Наразі споживання демонструє тенденцію до зростання.
"Сьогодні, 2 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина таких змін — зниження температури повітря, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", — йдеться у повідомленні.
А 1 грудня добовий максимум споживання був зафіксований ввечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум 28 листопада.
Енергоспоживання
Наразі зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Людей закликали обмежити користування потужними електроприладами.
"За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — йдеться у повідомленні.
В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах.
