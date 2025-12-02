Відео
Головна Новини дня В Україні зростає споживання електроенергії — яка ситуація

В Україні зростає споживання електроенергії — яка ситуація

Дата публікації: 2 грудня 2025 12:08
Ситуація в енергосистемі України 2 грудня — споживання знову зростає
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК

В Україні у вівторок, 2 грудня, зростає споживання електроенергії. Наразі зберігається необхідність в ощадливому споживанні протягом доби. Людей закликають користуватися потужними електроприладами після 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram,

Читайте також:

Ситуація в енергосистемі України

Внаслідок російських ударів по енергообʼєктах у декількох областях є знеструмлені споживачі:

  • Одеській;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Дніпропетровській.

В Укренерго зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та забезпечити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.

Стан енергосистеми України 2 грудня
Ситуація в енергосистемі 2 грудня. Фото: Укренерго

Через попередні російські обстріли в усіх регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Йдеться про погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також бізнесу.

Споживання електроенергії

Наразі споживання демонструє тенденцію до зростання. 

"Сьогодні, 2 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина таких змін — зниження температури повітря, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", — йдеться у повідомленні.

А 1 грудня добовий максимум споживання був зафіксований ввечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум 28 листопада.

Енергоспоживання

Наразі зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Людей закликали обмежити користування потужними електроприладами.

"За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардепка Інна Совсун пояснила, як можуть змінитися графіки відключення світла під час похолодань.

Раніше нардеп Олексій Кучеренко розповів, чи можна зробити ліфти повністю автономними під час відключень світла.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
