Ситуація в енергосистемі України 2 грудня — споживання знову зростає

В Україні у вівторок, 2 грудня, зростає споживання електроенергії. Наразі зберігається необхідність в ощадливому споживанні протягом доби. Людей закликають користуватися потужними електроприладами після 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram,

Ситуація в енергосистемі України

Внаслідок російських ударів по енергообʼєктах у декількох областях є знеструмлені споживачі:

Одеській;

Донецькій;

Харківській;

Дніпропетровській.

В Укренерго зазначили, що наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи в регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та забезпечити електропостачання для всіх знеструмлених споживачів.

Ситуація в енергосистемі 2 грудня. Фото: Укренерго

Через попередні російські обстріли в усіх регіонах вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Йдеться про погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, а також бізнесу.

Споживання електроенергії

Наразі споживання демонструє тенденцію до зростання.

"Сьогодні, 2 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок. Причина таких змін — зниження температури повітря, а також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", — йдеться у повідомленні.

А 1 грудня добовий максимум споживання був зафіксований ввечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум 28 листопада.

Енергоспоживання

Наразі зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Людей закликали обмежити користування потужними електроприладами.

"За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

