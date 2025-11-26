Попенко пояснив, коли українці можуть залишитися без світла до 22 годин

Пошкоджений енергообʼєкт внаслідок російського обстрілу. Фото: ДТЕК

Очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, коли українці можуть залишитися без світла на 20-22 години. За його словами, це може статися після одного або двох масованих російських обстрілів.

Про це Олег Попенко розповів в ефірі День.LIVE у середу, 26 листопада.

Відключення світла в Україні

"Російська Федерація, якщо вона продовжить обстріли, ми кажемо за масовані ракетні обстріли, то ми можемо буквально після одного-двох обстрілів, знов впасти в режим відсутності світла до 20, навіть до 22 годин", — зауважив Попенко.

За його словами, від відключень світла потерпають близько 90% українців. Очільник Спілки споживачів комунальних послуг каже, що звикнути до обмежень вкрай складно, особливо, коли зникає вода і тепло.

Попенко наголосив, що більшість громадян не мають можливості встановити собі інвертор або який-небудь зарядний пристрій.

"Якщо будуть обстріли, ми далі будемо сидіти без світла, але при тому, підкреслюю, 20-22 години або навіть по декілька діб без світла — це реальність при подальших обстрілах", — каже він.

Йдеться про масовані ракетні обстріли, які будуть вибивати великі підстанції 330 і 750 кВ, які не всі виявилися захищеними.

"Якщо ми кажемо, що на сьогодні зупиняються обстріли, то ми можемо вийти при існуючих погодних умовах, ми можемо вийти за 2-3 тижні, ми можемо вийти в нуль, тобто будуть відсутні відключення, але знову, не по всій Україні. Ті ж самі прифронтові області вкрай складно відновити навіть за декілька місяців", — наголосив Попенко.

Крім того, на відключення світла можуть впливати погодні умови.

А у ніч проти 25 листопада російські окупанти вкотре атакували енергообʼєкти України.