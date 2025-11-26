Видео
Эксперт объяснил, когда Украина может остаться без света на сутки

Эксперт объяснил, когда Украина может остаться без света на сутки

Дата публикации 26 ноября 2025 18:49
обновлено: 18:49
Попенко объяснил, когда украинцы могут остаться без света до 22 часов
Поврежденный энергообъект в результате российского обстрела. Фото: ДТЭК

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, когда украинцы могут остаться без света на 20-22 часа. По его словам, это может произойти после одного или двух массированных российских обстрелов.

Об этом Олег Попенко рассказал в эфире День.LIVE в среду, 26 ноября.

"Российская Федерация, если она продолжит обстрелы, мы говорим о массированных ракетных обстрелах, то мы можем буквально после одного-двух обстрелов, вновь впасть в режим отсутствия света до 20, даже до 22 часов", — отметил Попенко.

По его словам, от отключений света страдают около 90% украинцев. Глава Союза потребителей коммунальных услуг говорит, что привыкнуть к ограничениям крайне сложно, особенно, когда исчезает вода и тепло.

Попенко подчеркнул, что большинство граждан не имеют возможности установить себе инвертор или какое-либо зарядное устройство.

"Если будут обстрелы, мы дальше будем сидеть без света, но при том, подчеркиваю, 20-22 часа или даже по несколько суток без света — это реальность при дальнейших обстрелах", — говорит он.

Речь идет о массированных ракетных обстрелах, которые будут выбивать крупные подстанции 330 и 750 кВ, которые не все оказались защищенными.

"Если мы говорим, что на сегодня останавливаются обстрелы, то мы можем выйти при существующих погодных условиях, мы можем выйти за 2-3 недели, мы можем выйти в ноль, то есть будут отсутствовать отключения, но опять, не по всей Украине. Те же самые прифронтовые области крайне сложно восстановить даже за несколько месяцев", — подчеркнул Попенко.

Кроме того, на отключение света могут влиять погодные условия.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко объяснил, как долго в Украине будут выключать свет после окончания войны.

А в ночь на 25 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали энергообъекты Украины.

