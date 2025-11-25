Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Отключение света — как будут действовать ограничения после войны

Отключение света — как будут действовать ограничения после войны

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 17:52
обновлено: 17:52
Как долго в Украине будут продолжаться отключения света после завершения войны
Энергетики. Фото: ДТЭК

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго будут вводить отключения света после завершения войны. По его словам, ограничения продлятся еще полгода или год.

Об этом Александр Харченко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 25 ноября.

Реклама
Читайте также:

Отключение света после войны

Харченко отметил, что для восстановления энергосистемы Украины нужно около 7-8 лет.

"А так, чтобы не ограничивать людей кардинально, где-то от 6 до 10 недель, чтобы выйти на какой-то нормальный режим энергоснабжения", — говорит он.

По его словам, речь идет о периоде без больших отключений, которые происходят постоянно. Харченко объяснил, что люди смогут получать электричество, но время от времени ограничения будут происходить.

Он отметил, что при условии окончания войны в период сильных морозов и жары без отключений не обойтись.

"То есть определенные условия, которые будут ограничивать. Мы, к сожалению, очень пострадали в любом случае. Энергетика значительно пострадала, поэтому восстановить совсем удобный режим нам действительно понадобится несколько лет", — добавил Харченко.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты снова атаковали энергообъекты Украины.

Ранее в Министерстве энергетики объяснили, почему свет в регионах выключают по-разному.

война электроэнергия Украина электроснабжение отключения света свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации