Как долго в Украине будут продолжаться отключения света после завершения войны

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как долго будут вводить отключения света после завершения войны. По его словам, ограничения продлятся еще полгода или год.

Об этом Александр Харченко рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во вторник, 25 ноября.

Отключение света после войны

Харченко отметил, что для восстановления энергосистемы Украины нужно около 7-8 лет.

"А так, чтобы не ограничивать людей кардинально, где-то от 6 до 10 недель, чтобы выйти на какой-то нормальный режим энергоснабжения", — говорит он.

По его словам, речь идет о периоде без больших отключений, которые происходят постоянно. Харченко объяснил, что люди смогут получать электричество, но время от времени ограничения будут происходить.

Он отметил, что при условии окончания войны в период сильных морозов и жары без отключений не обойтись.

"То есть определенные условия, которые будут ограничивать. Мы, к сожалению, очень пострадали в любом случае. Энергетика значительно пострадала, поэтому восстановить совсем удобный режим нам действительно понадобится несколько лет", — добавил Харченко.

Напомним, в ночь на 25 ноября российские оккупанты снова атаковали энергообъекты Украины.

Ранее в Министерстве энергетики объяснили, почему свет в регионах выключают по-разному.