Як довго в Україні триватимуть відключення світла після завершення війни

Енергетики. Фото: ДТЕК

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як довго будуть запроваджувати відключення світла після завершення війни. За його словами, обмеження триватимуть ще пів року або рік.

Про це Олександр Харченко розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у вівторок, 25 листопада.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла після війни

Харченко зауважив, що для відновлення енергосистеми України потрібно близько 7-8 років.

"А так, щоб не обмежувати людей кардинально, десь від 6 до 10 тижнів, щоб вийти на якийсь нормальний режим енергопостачання", — каже він.

За його словами, йдеться про період без великих відключень, які відбуваються постійно. Харченко пояснив, що люди зможуть отримувати електрику, але час від часу обмеження будуть відбуватись.

Він зауважив, що за умови закінчення війни у період сильних морозів та спеки без відключень не обійтись.

"Тобто є певні умови, які будуть обмежувати. Ми, на жаль, дуже постраждали в будь-якому разі. Енергетика значно постраждала, тому відновити геть зовсім зручний режим нам дійсно знадобиться кілька років", — додав Харченко.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупанти знову атакували енергообʼєкти України.

Раніше у Міністерстві енергетики пояснили, чому світло в регіонах вимикають по-різному.