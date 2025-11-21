Графік відключення світла — чому в регіонах по-різному немає електрики

Дівчина сидить в темряві під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

На тлі масованих обстрілів енергетики України виникає питання справедливого розподілу електроенергії. Помилково вважати, що в будь-який регіон можна рівномірно спрямувати електроенергію.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

Чому в різних регіонах вимикають світло по-різному

В Міненерго розповіли, що через російські удари та пошкодження об'єктів генерації на сході країни та пошкодження об'єктів системи передачі на ключових підстанціях Укренерго, доступної пропускної спроможності електричних мереж недостатньо для передачі значної кількості електричної енергії з відносно "профіцитних" до "дефіцитних" регіонів країни.

"Тому, допоки триває відновлення об'єктів генерації та системи передачі, Укренерго вимушено застосовує різні черги графіків погодинних відключень. Це необхідно, аби уникнути системної аварії", — зазначили у відомстві.

У міністерстві кажуть, що ключова проблема — передача електроенергії. Між регіонами існують високовольтні "мости" — лінії електропередач та автотрансформатори. Російські війська навмисне б'ють саме по цих вузлах передачі. В результаті, навіть коли електроенергія виробляється, через зруйновані мережі її часто фізично неможливо доставити до споживачів.

Так, на заході АЕС можуть виробляти достатньо потужності. Але магістраль, яка здатна передати електроенергію, скажімо, до Києва, пошкоджена. Як наслідок, її фізично неможливо транспортувати в східні регіони. Вона залишається "замкненою" в регіоні генерації.

"Так само як і всі АЕС розташовані на правобережжі, основні потужності імпорту електроенергії також зосереджені на західному кордоні. І вузькі місця в системі передачі електроенергії, зумовлені ворожими обстрілами, теж унеможливлюють транспортування й імпортованої електроенергії", — пояснили в Міненерго.

Там нагадали, що пошкодження відбуваються щодня. Однак не завжди це масовані ракетні атаки, адже є й локальні пошкодження у прифронтових зонах або аварійні ситуації.

Саме тому виникає така різниця у графіках. Загалом це результат накладання багатьох факторів, і важливо розуміти, що енергетики працюють на межі своїх можливостей, утримуючи баланс системи, яка працює в умовах масштабних руйнувань.

Нагадаємо, раніше в YASNO пояснили, чому побільшало відключень світла. Це пов'язано з тим, що росіяни б'ють не лише по станціях, а й по мережах.

В Міненерго розповіли, що в Україні пошкоджені всі великі ТЕС і ТЕЦ. Вся вироблена електроенергія спрямовується виключно на забезпечення внутрішнього споживання.