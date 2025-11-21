График отключения света — почему в регионах по-разному нет электричества

Девушка сидит в темноте во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

На фоне массированных обстрелов энергетики Украины возникает вопрос справедливого распределения электроэнергии. Ошибочно считать, что в любой регион можно равномерно направить электроэнергию.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Почему в разных регионах выключают свет по-разному

В Минэнерго рассказали, что из-за российских ударов и повреждения объектов генерации на востоке страны и повреждения объектов системы передачи на ключевых подстанциях Укрэнерго, доступной пропускной способности электрических сетей недостаточно для передачи значительного количества электрической энергии из относительно "профицитных" в "дефицитные" регионы страны.

"Поэтому, пока продолжается восстановление объектов генерации и системы передачи, Укрэнерго вынужденно применяет различные очереди графиков почасовых отключений. Это необходимо, чтобы избежать системной аварии", — отметили в ведомстве.

В министерстве говорят, что ключевая проблема — передача электроэнергии. Между регионами существуют высоковольтные "мосты" — линии электропередач и автотрансформаторы. Российские войска умышленно бьют именно по этим узлам передачи. В результате даже когда электроэнергия производится, из-за разрушенных сетей ее часто физически невозможно доставить к потребителям.

Так, на западе АЭС могут производить достаточно мощности. Но магистраль, которая способна передать электроэнергию, скажем, в Киев, повреждена. Как следствие, ее физически невозможно транспортировать в восточные регионы. Она остается "запертой" в регионе генерации.

"Так же как и все АЭС расположены на правобережье, основные мощности импорта электроэнергии также сосредоточены на западной границе. И узкие места в системе передачи электроэнергии, обусловленные вражескими обстрелами, тоже делают невозможным транспортировку и импортируемой электроэнергии", — пояснили в Минэнерго.

Там напомнили, что повреждения происходят ежедневно. Однако не всегда это массированные ракетные атаки, ведь есть и локальные повреждения в прифронтовых зонах или аварийные ситуации.

Именно поэтому возникает такая разница в графиках. В целом это результат наложения многих факторов и важно понимать, что энергетики работают на пределе своих возможностей, удерживая баланс системы, которая работает в условиях масштабных разрушений.

Напомним, ранее в YASNO объяснили, почему стало больше отключений света. Это связано с тем, что россияне бьют не только по станциям, но и по сетям.

В Минэнерго рассказали, что в Украине повреждены все крупные ТЭС и ТЭЦ. Вся произведенная электроэнергия направляется исключительно на обеспечение внутреннего потребления.