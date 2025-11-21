Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему в регионах выключают свет по-разному — пояснения Минэнерго

Почему в регионах выключают свет по-разному — пояснения Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 21:17
обновлено: 21:43
График отключения света — почему в регионах по-разному нет электричества
Девушка сидит в темноте во время отключений света. Фото: Новини.LIVE

На фоне массированных обстрелов энергетики Украины возникает вопрос справедливого распределения электроэнергии. Ошибочно считать, что в любой регион можно равномерно направить электроэнергию.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Реклама
Читайте также:

Почему в разных регионах выключают свет по-разному

В Минэнерго рассказали, что из-за российских ударов и повреждения объектов генерации на востоке страны и повреждения объектов системы передачи на ключевых подстанциях Укрэнерго, доступной пропускной способности электрических сетей недостаточно для передачи значительного количества электрической энергии из относительно "профицитных" в "дефицитные" регионы страны.

"Поэтому, пока продолжается восстановление объектов генерации и системы передачи, Укрэнерго вынужденно применяет различные очереди графиков почасовых отключений. Это необходимо, чтобы избежать системной аварии", — отметили в ведомстве.

В министерстве говорят, что ключевая проблема — передача электроэнергии. Между регионами существуют высоковольтные "мосты" — линии электропередач и автотрансформаторы. Российские войска умышленно бьют именно по этим узлам передачи. В результате даже когда электроэнергия производится, из-за разрушенных сетей ее часто физически невозможно доставить к потребителям.

Так, на западе АЭС могут производить достаточно мощности. Но магистраль, которая способна передать электроэнергию, скажем, в Киев, повреждена. Как следствие, ее физически невозможно транспортировать в восточные регионы. Она остается "запертой" в регионе генерации.

"Так же как и все АЭС расположены на правобережье, основные мощности импорта электроэнергии также сосредоточены на западной границе. И узкие места в системе передачи электроэнергии, обусловленные вражескими обстрелами, тоже делают невозможным транспортировку и импортируемой электроэнергии", — пояснили в Минэнерго.

Там напомнили, что повреждения происходят ежедневно. Однако не всегда это массированные ракетные атаки, ведь есть и локальные повреждения в прифронтовых зонах или аварийные ситуации.

Именно поэтому возникает такая разница в графиках. В целом это результат наложения многих факторов и важно понимать, что энергетики работают на пределе своих возможностей, удерживая баланс системы, которая работает в условиях масштабных разрушений.

Напомним, ранее в YASNO объяснили, почему стало больше отключений света. Это связано с тем, что россияне бьют не только по станциям, но и по сетям.

В Минэнерго рассказали, что в Украине повреждены все крупные ТЭС и ТЭЦ. Вся произведенная электроэнергия направляется исключительно на обеспечение внутреннего потребления.

Минэнерго электроэнергия обстрелы свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации