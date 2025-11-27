Совсун попередила про можливе подовження відключень світла

Інна Совсун. Фото: facebook.com/sovsun.inna

Народна депутатка Інна Совсун зробила невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні. За її словами, чим холоднішою буде погода, тим довшими будуть заходи обмеження електроенергії.

Про це Інна Совсун розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко під час II Міжнародного Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" у четвер, 27 листопада.

"На жаль, очікування досить песимістичні. Тому що зараз порівняно тепла погода, як для кінця осені, початку зими, +10 °C в Києві сьогодні, але разом з тим ми бачимо, що попри це відключення є", — зазначила Совсун.

За її словами, це говорить про те, що наразі максимальна потужність системи, тобто додати щось неможливо.

Нардепка каже, що в умовах, коли споживання зростає через холодні умови, то системі не вистачає генерації.

"І ми, на превеликий жаль, будемо далі стикатися з тим, що відключення будуть. Чим холодніше, тим тривалішими будуть відключення", — додала Совсун.

