Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відключення світла будуть — нардепка дала невтішний прогноз

Відключення світла будуть — нардепка дала невтішний прогноз

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 22:59
Совсун попередила про можливе подовження відключень світла
Інна Совсун. Фото: facebook.com/sovsun.inna

Народна депутатка Інна Совсун зробила невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні. За її словами, чим холоднішою буде погода, тим довшими будуть заходи обмеження електроенергії.

Про це Інна Совсун розповіла у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко під час II Міжнародного Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" у четвер, 27 листопада.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Україні

"На жаль, очікування досить песимістичні. Тому що зараз порівняно тепла погода, як для кінця осені, початку зими, +10 °C в Києві сьогодні, але разом з тим ми бачимо, що попри це відключення є", — зазначила Совсун.

За її словами, це говорить про те, що наразі максимальна потужність системи, тобто додати щось неможливо.

Нардепка каже, що в умовах, коли споживання зростає через холодні умови, то системі не вистачає генерації.

"І ми, на превеликий жаль, будемо далі стикатися з тим, що відключення будуть. Чим холодніше, тим тривалішими будуть відключення", — додала Совсун.

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, скільки черг відключень світла діятимуть 28 листопада.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, в якому випадку українці можуть залишитися без світла на 22 години.

електроенергія Україна нардепи електропостачання відключення світла світло
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації