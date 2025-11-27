Відключення світла в Україні 28 листопада — в Укренерго оприлюднили графіки

Жінка працює за ноутбуком під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла діятимуть в усіх областях України завтра, 28 листопада. Причиною запровадження обмежень електроенергії є наслідки російських атак на енергообʼєкти.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у четвер, 27 листопада.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Україні 28 листопада

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Для промислових споживачів заходи обмеження застосовуватимуть з 00:00 до 23:59.

В Укренерго зазначають, що час та обсяг можуть змінитися, тому варто стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго.

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко пояснив, чи можна зробити ліфти повністю автономними під час відключень світла.

Раніше очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, коли українці можуть залишитися без світла на 22 години.