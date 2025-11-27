Отключение света в Украине 28 ноября — в Укрэнерго обнародовали графики

Отключение света в Украине — сколько завтра будет очередей
Графики отключения света будут действовать во всех областях Украины завтра, 28 ноября. Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских атак на энергообъекты.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 27 ноября.
Отключения света в Украине 28 ноября
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей меры ограничения будут применять с 00:00 до 23:59.
В Укрэнерго отмечают, что время и объем могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.
