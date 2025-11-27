Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Отключение света в Украине — сколько завтра будет очередей

Отключение света в Украине — сколько завтра будет очередей

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 19:07
Отключение света в Украине 28 ноября — в Укрэнерго обнародовали графики
Женщина работает за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света будут действовать во всех областях Украины завтра, 28 ноября. Причиной введения ограничений электроэнергии являются последствия российских атак на энергообъекты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

Отключения света в Украине 28 ноября

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 0,5 до 2,5 очередей. Для промышленных потребителей меры ограничения будут применять с 00:00 до 23:59.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем могут измениться, поэтому стоит следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно! " — говорится в сообщении.

null
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко объяснил, можно ли сделать лифты полностью автономными во время отключений света.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, когда украинцы могут остаться без света на 22 часа.

Украина электроснабжение Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
