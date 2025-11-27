Видео
Нардеп ответил, можно ли сделать лифты автономными без света

Дата публикации 27 ноября 2025 08:52
обновлено: 09:05
Отключение света — могут ли лифты быть автономными
Спасатель в лифте. Иллюстративное фото: shutterstock

Во время отключений света сложно сделать лифты полностью автономными. В этом случае ситуация зависит от владельцев домов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Київського часу".

Будут ли работать лифты во время отключения света

Кучеренко рассказал, что лифты принадлежат жителям дома, а не городу, и соответственно, обслуживание и обеспечение автономной работы лифтов — это вопрос владельцев.

"Прошлой зимой город начал помогать с генераторами, однако возникли трудности — жители получают генераторы, но их нужно заправлять и обслуживать. Часто люди не берут на себя ответственность за поддержку оборудования, что затрудняет стабильную работу лифтов во время блэкаутов", — поделился нардеп.

По его словам, полноценное решение проблемы требует не только технических решений, но и согласования с владельцами домов и ответственных лиц за обслуживание.

Напомним, ранее эксперт объяснил, когда Украина может остаться без света на сутки. Все зависит от атак врага.

Кроме того, специалисты рассказали, на сколько еще хватит энергетического оборудования. Восстановление будет длиться месяцами.

Киев лифты дом отключения света свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
