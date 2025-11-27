Отключение света — могут ли лифты быть автономными

Спасатель в лифте. Иллюстративное фото: shutterstock

Во время отключений света сложно сделать лифты полностью автономными. В этом случае ситуация зависит от владельцев домов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко в эфире "Київського часу".

Кучеренко рассказал, что лифты принадлежат жителям дома, а не городу, и соответственно, обслуживание и обеспечение автономной работы лифтов — это вопрос владельцев.

"Прошлой зимой город начал помогать с генераторами, однако возникли трудности — жители получают генераторы, но их нужно заправлять и обслуживать. Часто люди не берут на себя ответственность за поддержку оборудования, что затрудняет стабильную работу лифтов во время блэкаутов", — поделился нардеп.

По его словам, полноценное решение проблемы требует не только технических решений, но и согласования с владельцами домов и ответственных лиц за обслуживание.

