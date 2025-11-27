Відео
Нардеп відповів, чи можна зробити ліфти автономними без світла

Нардеп відповів, чи можна зробити ліфти автономними без світла

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 08:52
Оновлено: 08:52
Відключення світла — чи можуть ліфти бути автономними
Рятувальник в ліфті. Ілюстративне фото: shutterstock

Під час відключень світла складно зробити ліфти повністю автономними. У цьому випадку ситуація залежить від власників будинків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко в ефірі "Київського часу"

Чи працюватимуть ліфти під час відключення світла

Кучеренко розповів, що ліфти належать мешканцям будинку, а не місту, і відповідно, обслуговування та забезпечення автономної роботи ліфтів — це питання власників.

"Минулої зими місто почало допомагати з генераторами, однак виникли труднощі — мешканці отримують генератори, але їх потрібно заправляти та обслуговувати. Часто люди не беруть на себе відповідальність за підтримку обладнання, що ускладнює стабільну роботу ліфтів під час блекаутів", — поділився нардеп. 

За його словами, повноцінне рішення проблеми потребує не лише технічних рішень, а й узгодження з власниками будинків та відповідальних осіб за обслуговування.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, коли Україна може залишитися без світла на добу. Все залежить від атак ворога. 

Крім того, фахівці розповіли, на скільки ще вистачить енергетичного обладнання. Відновлення триватиме місяцями. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
