Главная Новости дня Отключения света будут — нардеп дала неутешительный прогноз

Отключения света будут — нардеп дала неутешительный прогноз

Дата публикации 27 ноября 2025 22:59
Сосун предупредила о возможном продлении отключений света
Инна Совсун. Фото: facebook.com/sovsun.inna

Народный депутат Инна Совсун сделала неутешительный прогноз относительно отключений света в Украине. По ее словам, чем холоднее будет погода, тем длиннее будут меры ограничения электроэнергии.

Об этом Инна Совсун рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко во время II Международного Форума "Роль женщин для достижения мира" в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

Отключение света в Украине

"К сожалению, ожидания достаточно пессимистические. Потому что сейчас сравнительно теплая погода, как для конца осени, начала зимы, +10 °C в Киеве сегодня, но вместе с тем мы видим, что несмотря на это отключения есть", — отметила Совсун.

По ее словам, это говорит о том, что сейчас максимальная мощность системы, то есть добавить что-то невозможно.

Нардеп говорит, что в условиях, когда потребление растет из-за холодных условий, то системе не хватает генерации.

"И мы, к большому сожалению, будем дальше сталкиваться с тем, что отключения будут. Чем холоднее, тем более длительными будут отключения", — добавила Совсун.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, сколько очередей отключений света будут действовать 28 ноября.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, в каком случае украинцы могут остаться без света на 22 часа.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
