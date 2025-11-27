Сосун предупредила о возможном продлении отключений света

Отключения света будут — нардеп дала неутешительный прогноз
Народный депутат Инна Совсун сделала неутешительный прогноз относительно отключений света в Украине. По ее словам, чем холоднее будет погода, тем длиннее будут меры ограничения электроэнергии.
Об этом Инна Совсун рассказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко во время II Международного Форума "Роль женщин для достижения мира" в четверг, 27 ноября.
Отключение света в Украине
"К сожалению, ожидания достаточно пессимистические. Потому что сейчас сравнительно теплая погода, как для конца осени, начала зимы, +10 °C в Киеве сегодня, но вместе с тем мы видим, что несмотря на это отключения есть", — отметила Совсун.
По ее словам, это говорит о том, что сейчас максимальная мощность системы, то есть добавить что-то невозможно.
Нардеп говорит, что в условиях, когда потребление растет из-за холодных условий, то системе не хватает генерации.
"И мы, к большому сожалению, будем дальше сталкиваться с тем, что отключения будут. Чем холоднее, тем более длительными будут отключения", — добавила Совсун.
