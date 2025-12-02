Ситуация в энергосистеме Украины 2 декабря — потребление снова растет

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В Украине во вторник, 2 декабря, растет потребление электроэнергии. Сейчас сохраняется необходимость в экономном потреблении в течение суток. Людей призывают пользоваться мощными электроприборами после 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram,

Ситуация в энергосистеме Украины

В результате российских ударов по энергообъектам в нескольких областях есть обесточенные потребители:

Одесской;

Донецкой;

Харьковской;

Днепропетровской.

В Укрэнерго отметили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы в регионах, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и обеспечить электроснабжение для всех обесточенных потребителей.

Из-за предыдущих российских обстрелов во всех регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления. Речь идет о почасовых отключениях объемом от 0,5 до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.

Потребление электроэнергии

Сейчас потребление демонстрирует тенденцию к росту.

"Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина таких изменений — снижение температуры воздуха, а также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", — говорится в сообщении.

А 1 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% ниже, чем максимум 28 ноября.

Энергопотребление

Сейчас сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Людей призвали ограничить пользование мощными электроприборами.

"По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы — после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях.

Напомним, нардеп Инна Совсун объяснила, как могут измениться графики отключения света во время похолоданий.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко рассказал, можно ли сделать лифты полностью автономными во время отключений света.