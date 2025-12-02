Видео
Главная Новости дня В Украине растет потребление электроэнергии — какая ситуация

В Украине растет потребление электроэнергии — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:08
Ситуация в энергосистеме Украины 2 декабря — потребление снова растет
Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

В Украине во вторник, 2 декабря, растет потребление электроэнергии. Сейчас сохраняется необходимость в экономном потреблении в течение суток. Людей призывают пользоваться мощными электроприборами после 22:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram,

Читайте также:

Ситуация в энергосистеме Украины

В результате российских ударов по энергообъектам в нескольких областях есть обесточенные потребители:

  • Одесской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской.

В Укрэнерго отметили, что сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы в регионах, где позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденное оборудование и обеспечить электроснабжение для всех обесточенных потребителей.

Стан енергосистеми України 2 грудня
Ситуация в энергосистеме 2 декабря. Фото: Укрэнерго

Из-за предыдущих российских обстрелов во всех регионах вынужденно применяются меры ограничения потребления. Речь идет о почасовых отключениях объемом от 0,5 до 3 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, а также бизнеса.

Потребление электроэнергии

Сейчас потребление демонстрирует тенденцию к росту.

"Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2% выше, чем в это же время предыдущего дня — в понедельник. Причина таких изменений — снижение температуры воздуха, а также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", — говорится в сообщении.

А 1 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,7% ниже, чем максимум 28 ноября.

Энергопотребление

Сейчас сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Людей призвали ограничить пользование мощными электроприборами.

"По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы — после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может измениться, поэтому стоит следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот
Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Инна Совсун объяснила, как могут измениться графики отключения света во время похолоданий.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко рассказал, можно ли сделать лифты полностью автономными во время отключений света.

электроэнергия Украина Укрэнерго энергосистема свет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
