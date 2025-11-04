Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні завтра знову вимикатимуть світло — які графіки

В Україні завтра знову вимикатимуть світло — які графіки

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:51
Оновлено: 20:22
В Україні 5 листопада знову діятимуть графіки відключення світла
Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 5 листопада, знову будуть діяти в окремих регіонах. Крім того, громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявиться за графіком.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 4 листопада.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Україні 5 листопада

Причиною запровадження заходів обмеження споживання є наслідки російських атак на енергообʼєкти України.

З 07:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Для промислових споживачів — з 07:00 до 22:00.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава Укренерго Віталій Зайченко закликав громадян одягатися вдома тепліше та не прогрівати приміщення до +22 °C, оскільки необхідно допомогти енергосистемі.

Раніше виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, чому не можна зробити прогнози щодо відключення світла на тиждень.

електроенергія Україна електропостачання Укренерго відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації