В Україні 5 листопада знову діятимуть графіки відключення світла

Енергетики. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 5 листопада, знову будуть діяти в окремих регіонах. Крім того, громадян закликають ощадливо споживати електроенергію, коли вона зʼявиться за графіком.

Про це повідомила пресслужба Укренерго в Telegram у вівторок, 4 листопада.

Відключення світла в Україні 5 листопада

Причиною запровадження заходів обмеження споживання є наслідки російських атак на енергообʼєкти України.

З 07:00 до 21:00 діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від однієї до двох черг.

Для промислових споживачів — з 07:00 до 22:00.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава Укренерго Віталій Зайченко закликав громадян одягатися вдома тепліше та не прогрівати приміщення до +22 °C, оскільки необхідно допомогти енергосистемі.

Раніше виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко розповів, чому не можна зробити прогнози щодо відключення світла на тиждень.