В Украине 5 ноября снова будут действовать графики отключения света

Отключения света в Украине завтра, 5 ноября, снова будут действовать в отдельных регионах. Кроме того, граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 4 ноября.

Отключение света в Украине 5 ноября

Причиной введения мер ограничения потребления являются последствия российских атак на энергообъекты Украины.

С 07:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

Для промышленных потребителей — с 07:00 до 22:00.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал граждан одеваться дома теплее и не прогревать помещения до +22 °C, поскольку необходимо помочь энергосистеме.

Ранее исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, почему нельзя сделать прогнозы по отключению света на неделю.