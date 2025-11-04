В Украине 5 ноября снова будут действовать графики отключения света

В Украине завтра снова будут выключать свет — какие графики
Отключения света в Украине завтра, 5 ноября, снова будут действовать в отдельных регионах. Кроме того, граждан призывают экономно потреблять электроэнергию, когда она появится по графику.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram во вторник, 4 ноября.
Отключение света в Украине 5 ноября
Причиной введения мер ограничения потребления являются последствия российских атак на энергообъекты Украины.
С 07:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.
Для промышленных потребителей — с 07:00 до 22:00.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — говорится в сообщении.
Напомним, глава Укрэнерго Виталий Зайченко призвал граждан одеваться дома теплее и не прогревать помещения до +22 °C, поскольку необходимо помочь энергосистеме.
Ранее исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, почему нельзя сделать прогнозы по отключению света на неделю.
