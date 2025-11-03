В Госэнергонадзоре объяснили, почему невозможно спрогнозировать отключение света в Украине

Энергетики. Фото: ДТЭК

Исполняющий обязанности главы "Госэнергонадзора" Анатолий Замулко объяснил, почему невозможно делать прогнозы по отключению света в течение недели. По его словам, "Укрэнерго" работает над тем, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы.

Об этом Анатолий Замулко сообщил в эфире телемарафона в понедельник, 3 ноября.

Прогнозы относительно отключения света

Замулко отметил, что делать какие-либо прогнозы отключений света крайне трудно.

"Сейчас "Укрэнерго" и вся энергосистема работает именно над тем, чтобы обеспечить стабильность, хотя бы удерживать то, что есть. Если у нас не будет дополнительных каких-то попаданий, а они, к сожалению, постоянно у нас происходят", — говорит он.

По его словам, энергосистема будет постоянно усиливать сети, а также вести восстановительные работы на местах российских попаданий.

"Говорить на неделю-две, наверное, сейчас никто так говорить не может, потому что мы входим в температурный режим, когда будет увеличиваться потребление электрической энергии, в том числе для отопления", — отметил Замулко.

Он отметил, что если удастся остановить дальнейшие разрушения, тогда появится возможность постепенно улучшать ситуацию.

Напомним, 2 ноября в Минэнерго сообщили, что Донецкая область полностью обесточена от российских обстрелов.

Ранее министры энергетики стран "Группы семи" обнародовали совместное заявление о поддержке Украины после очередных ударов России по энергетической инфраструктуре.