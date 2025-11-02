Донецкая область полностью без света после вражеских ударов - что известно

Последствия обстрелов РФ. Фото иллюстративное: ГСЧС Запорожья

Российские войска снова нанесли массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Больше всего от обстрелов пострадала Донецкая область, которая сейчас полностью обесточена, а также несколько других регионов, где ведутся восстановительные работы.

Об этом сообщило Минэнерго в воскресенье, 2 ноября.

Читайте также:

Враг снова атаковал энергетические объекты Украины

По информации Министерства энергетики, удары вызвали масштабные повреждения энергосетей и частичные отключения электроснабжения в нескольких областях.

Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Сегодня враг снова наносил удары по энергообъектам — сейчас полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", — сообщило Минэнерго.

Самая сложная ситуация наблюдается в Донецкой области, которая осталась без света. Энергетики уже начали аварийно-восстановительные работы там, где позволяет ситуация с безопасностью.

Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Почти каждую ночь Россия наносит удары различными типами оружия по нашим людям. С вечера были удары по нашим громадам — били по Днепровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Одесской областям. К сожалению, есть погибшие и раненые. Мои соболезнования всем, кто потерял близких из-за этих атак", — отметило Минэнерго.

Минэнерго подчеркнуло, что Украина активно работает над защитой энергосистемы и получает помощь от международных партнеров, в частности США, Великобритании, Германии, Японии, Канады и других стран.

Напомним, что Зеленский жестко отреагировал на массированные удары России по гражданским и энергетическим объектам — президент раскрыл шокирующее количество атак всего за неделю.

Ранее мы также информировали, что ночной обстрел Запорожья оставил город без света и вызвал ранения мирных жителей — последствия оказались более серьезными, чем ожидалось.