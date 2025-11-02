Донеччина повністю без світла після ворожих ударів — що відомо

Наслідки обстрілів РФ. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Російські війська знову завдали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Найбільше від обстрілів постраждала Донеччина, яка наразі повністю знеструмлена, а також кілька інших регіонів, де ведуться відновлювальні роботи.

Про це повідомило Міненерго у неділю, 2 листопада.

Реклама

Читайте також:

Ворог знову атакував енергетичні об’єкти України

За інформацією Міністерства енергетики, удари спричинили масштабні пошкодження енергомереж і часткові відключення електропостачання у кількох областях.

Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах — наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", — повідомило Міненерго.

Найскладніша ситуація спостерігається на Донеччині, яка залишилася без світла. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", — зазначило Міненерго.

Міненерго підкреслило, що Україна активно працює над захистом енергосистеми та отримує допомогу від міжнародних партнерів, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Канади та інших країн.

Нагадаємо, що Зеленський жорстко відреагував на масовані удари Росії по цивільних та енергетичних об’єктах — президент розкрив шокуючу кількість атак лише за тиждень.

Раніше ми також інформували, що нічний обстріл Запоріжжя залишив місто без світла та спричинив поранення мирних мешканців — наслідки виявилися серйознішими, ніж очікувалось.