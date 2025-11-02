Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Внаслідок атак РФ знеструмлено декілька областей — Міненерго

Внаслідок атак РФ знеструмлено декілька областей — Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 13:18
Оновлено: 13:36
Донеччина повністю без світла після ворожих ударів — що відомо
Наслідки обстрілів РФ. Фото ілюстративне: ДСНС Запоріжжя

Російські війська знову завдали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Найбільше від обстрілів постраждала Донеччина, яка наразі повністю знеструмлена, а також кілька інших регіонів, де ведуться відновлювальні роботи.

Про це повідомило Міненерго у неділю, 2 листопада.

Реклама
Читайте також:

Ворог знову атакував енергетичні об’єкти України

За інформацією Міністерства енергетики, удари спричинили масштабні пошкодження енергомереж і часткові відключення електропостачання у кількох областях.

Внаслідок атак РФ знеструмлені декілька областей — Міненерго - фото 1
Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах — наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", — повідомило Міненерго.

Найскладніша ситуація спостерігається на Донеччині, яка залишилася без світла. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. 

Внаслідок атак РФ знеструмлені декілька областей — Міненерго - фото 2
Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Майже щоночі Росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", — зазначило Міненерго.

Міненерго підкреслило, що Україна активно працює над захистом енергосистеми та отримує допомогу від міжнародних партнерів, зокрема США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Канади та інших країн.

Нагадаємо, що Зеленський жорстко відреагував на масовані удари Росії по цивільних та енергетичних об’єктах — президент розкрив шокуючу кількість атак лише за тиждень.

Раніше ми також інформували, що нічний обстріл Запоріжжя залишив місто без світла та спричинив поранення мирних мешканців — наслідки виявилися серйознішими, ніж очікувалось.

Міненерго обстріли інфраструктура енергетика енергетики
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації