Україна
Зеленський відреагував на удари РФ по цивільним та енергетиці

Зеленський відреагував на удари РФ по цивільним та енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 11:34
Оновлено: 12:13
Росія обстрілює енергетику та цивільних — Зеленський відреагував на удари
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовані атаки російської армії по цивільному населенню. Глава держави повідомив, що лише за тиждень Росія застосувала майже 1500 ударних дронів і понад 70 ракет по українських містах.

Про це президент написав у своєму Telegram у неділю, 2 листопада.

Читайте також:

Зеленський висловився про атаки РФ по Україні за тиждень

Президент заявив, що майже щодня українські міста опиняються під масованими російськими атаками. За минулий тиждень окупанти завдавали удари били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині.

"Майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні лише за цей тиждень. Були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці", — написав Зеленський.

За словами президента, одною із ключових цілей ворога залишається українська енергетика, тож зараз держава намагається зробити усе, аби забезпечити надійний захист критично важливим об'єктам.

"Зрозуміло, що Москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше WSJ написало про те, що у США зростає підтримка військової допомоги Україні, адже Володимир Зеленський все більше завойовує прихильність виборців Дональда Трампа.

А також президент розкрив, скільки разів Україна застосовувала ракети "Фламінго" для ударів по ворогу.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
