Россия обстреливает энергетику и гражданских - Зеленский отреагировал на удары

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированные атаки российской армии по гражданскому населению. Глава государства сообщил, что только за неделю Россия применила почти 1500 ударных дронов и более 70 ракет по украинским городам.

Об этом президент написал в своем Telegram в воскресенье, 2 ноября.

Зеленский высказался об атаках РФ по Украине за неделю

Президент заявил, что почти ежедневно украинские города оказываются под массированными российскими атаками. За прошедшую неделю оккупанты наносили удары били по Днепровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Одесской областях.

"Почти 1500 ударных дронов, 1170 управляемых авиационных бомб и более 70 ракет различных типов использовали россияне для ударов по жизни в Украине только за эту неделю. Были попадания по обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре, многочисленные террористические удары по энергетике", — написал Зеленский.

По словам президента, одной из ключевых целей врага остается украинская энергетика, поэтому сейчас государство пытается сделать все, чтобы обеспечить надежную защиту критически важным объектам.

"Понятно, что Москва хочет навредить прежде всего нашим людям. Именно поэтому активно работаем, чтобы обеспечить надежную поддержку нашей энергетики этой зимой. Уже есть предметные договоренности с нашими партнерами. Взносами в Фонд поддержки энергетики или необходимым оборудованием нас уже поддерживают США, Норвегия, Германия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Литва, Дания, Швеция, Эстония, Испания и Еврокомиссия", — подчеркнул Зеленский.

