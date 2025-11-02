Приверженность избирателей Трампа к Зеленскому растет — что известно

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Среди сторонников президента США Дональда Трампа постепенно растет поддержка военной помощи Украине. Это частично связано с изменением подхода украинского лидера Владимира Зеленского к коммуникации с американскими консерваторами.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Зеленский получает поддержку от избирателей Трампа

В марте 2022 года 67% избирателей положительно относились к украинскому лидеру. Однако под влиянием многомиллионной кампании российской дезинформации, критики со стороны самого Трампа и собственных стратегических просчетов рейтинг Зеленского среди этой группы упал до 19% в марте 2025 года.

Самой большой ошибкой, по оценкам наблюдателей, стал его визит в прошлом году в Пенсильванию на предвыборное мероприятие вместе с соратниками Камалы Харрис — за 44 дня до выборов и через 155 дней после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон рискнул своей должностью, чтобы добиться принятия пакета поддержки Украины на 61 миллиард долларов.

Команда Зеленского долгое время игнорировала избирателей Трампа. В это время некоторые влиятельные консервативные медиа постепенно формировали негативное отношение к Украине, а ее сторонники отвечали преимущественно в эфирах CNN, MSNBC или "60 Minutes".

Теперь же президент Украины изменил тактику — он дает интервью на The Ben Shapiro Show, в программе Special Report with Bret Baier и на Newsmax. В августе в Киеве он провел молитвенный завтрак по американскому образцу, собравший тысячи верующих из Украины, США и других стран. Вскоре после этого популярный ведущий Trinity Broadcasting Network Джоэл Розенберг взял у Зеленского интервью прямо в Киеве.

По данным исследований проекта Freedom for Ukraine, с июня поддержка военной помощи выросла на 22% среди религиозных консерваторов и на 18% среди республиканцев, которые регулярно посещают церковь. Изменение коммуникационной тактики Зеленского более чем вдвое увеличило его рейтинг среди избирателей Трампа за последние семь месяцев. Опрос среди республиканцев, участвовавших в праймериз в октябре, показал, что 78% тех, кому нравится Зеленский, поддерживают и военную помощь Украине.

Ранее, когда российский диктатор Владимир Путин демонстрировал нежелание мира, фокус медиа часто смещался на споры между Зеленским и Трампом — отвлекая внимание от российских обстрелов или похищений украинских детей. Теперь, благодаря более взвешенной коммуникационной стратегии, около 64% республиканских избирателей считают Путина главным препятствием для прекращения огня, тогда как только 13% возлагают ответственность на Зеленского.

Несмотря на масштабные кампании по дезинформации, направленные на то, чтобы настроить консерваторов против Украины, последние действия Путина только помогли Киеву убедить скептиков. Российская агрессия показала республиканцам, что Москва — реальная угроза: 92% республиканских избирателей на праймериз обеспокоены проникновением российских дронов в Европу, а 76% опасаются, что Россия или Китай могут атаковать США беспилотниками.

Лишь 11% республиканских избирателей считают, что Украина побеждает, однако, по мнению экспертов, чтобы повысить этот показатель Украина должна чаще заявлять о своих победах на поле боя с РФ и демонстрировать факты о приближении победы. Когда избиратели слышат данные об успехах ВСУ, половина признает, что Украина побеждает — и 85% из них начинают поддерживать предоставление военной помощи, считают аналитики.

