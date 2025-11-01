Зеленский вручил Золотую звезду и другие госнаграды защитникам

Владимир Зеленский вручает награду. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский отметил орденами "Золотая Звезда" и другими государственными наградами военнослужащих Сил обороны. Часть наград получили семьи воинов, которым звание присвоено посмертно.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 1 ноября.

Зеленский вручил госнаграды воинам

Президент подчеркнул, что каждый украинский военный - это защитник жизни и будущего страны.

"Каждый защитник Украины — это действительно защитник жизни. Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство. И там, где наши украинские позиции действительно сильны, жизнь всегда выигрывает", — подчеркнул Зеленский.

Лидер страны поблагодарил всех, кто защищает страну, выполняет боевые задачи, уничтожает врага и защищает побратимов и гражданских лиц. Отдельные слова благодарности президент выразил семьям погибших героев.

"Я благодарю абсолютно каждого, кто сражается ради Украины, действительно полноценно выполняет боевые задачи, уничтожает оккупанта, защищает своих побратимов, защищает всех наших людей. Спасибо всем родным наших героев за таких сыновей и дочерей, без которых Украины просто уже не было бы", — сказал президент.

