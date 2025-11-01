Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский отметил украинских воинов государственными наградами

Зеленский отметил украинских воинов государственными наградами

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 11:45
обновлено: 11:57
Зеленский вручил Золотую звезду и другие госнаграды защитникам
Владимир Зеленский вручает награду. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский отметил орденами "Золотая Звезда" и другими государственными наградами военнослужащих Сил обороны. Часть наград получили семьи воинов, которым звание присвоено посмертно.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 1 ноября.

Реклама
Читайте также:

Зеленский вручил госнаграды воинам

Президент подчеркнул, что каждый украинский военный - это защитник жизни и будущего страны.

"Каждый защитник Украины — это действительно защитник жизни. Каждый, кто бережет наши позиции на фронте, бережет этим и все наше государство. И там, где наши украинские позиции действительно сильны, жизнь всегда выигрывает", — подчеркнул Зеленский.

Лидер страны поблагодарил всех, кто защищает страну, выполняет боевые задачи, уничтожает врага и защищает побратимов и гражданских лиц. Отдельные слова благодарности президент выразил семьям погибших героев.

"Я благодарю абсолютно каждого, кто сражается ради Украины, действительно полноценно выполняет боевые задачи, уничтожает оккупанта, защищает своих побратимов, защищает всех наших людей. Спасибо всем родным наших героев за таких сыновей и дочерей, без которых Украины просто уже не было бы", — сказал президент.

Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление относительно похищенных РФ украинских детей. Президент заверил, что разведка владеет информацией об их местонахождении.

А также мы сообщали, что Зеленский ввел новые санкции против россиян.

Владимир Зеленский ВСУ война в Украине государственная награда украинские военные
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации