Зеленський вручив Золоту зірку та інші держнагороди захисникам

Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відзначив орденами "Золота Зірка" та іншими державними нагородами військовослужбовців Сил оборони. Частину нагород отримали родини воїнів, яким звання присвоєно посмертно.

Про це глава держави повідомив у Telegram у суботу, 1 листопада.

Реклама

Читайте також:

Зеленський вручив держнагороди воїнам

Президент наголосив, що кожен український військовий — це захисник життя та майбутнього країни.

"Кожен захисник України — це справді захисник життя. Кожен, хто береже наші позиції на фронті, береже цим і всю нашу державу. І там, де наші українські позиції дійсно сильні, життя завжди виграє", — наголосив Зеленський.

Лідер країни подякував усім, хто боронить країну, виконує бойові завдання, знищує ворога та захищає побратимів і цивільних громадян. Окремі слова вдячності президент висловив родинам загиблих героїв.

"Я дякую абсолютно кожному, хто бʼється заради України, дійсно повноцінно виконує бойові завдання, знищує окупанта, захищає своїх побратимів, захищає всіх наших людей. Дякую всім рідним наших героїв за таких синів і доньок, без яких України просто вже не було б", — сказав президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву щодо викрадених РФ українських дітей. Президент запевнив, що розвідка володіє інформацією про їх місцеперебування.

А також ми повідомляли, що Зеленський запровадив нові санкції проти росіян.