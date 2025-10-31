Україна знає місцеперебування викрадених Росією дітей — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розвідка знає, де перебувають викрадені Росією українські діти. За його словами, відомі конкретні адреси місць перебування дітей, яких викрали окупанти.

Про це глава держави сказав у відеозверненні у п'ятницю, 31 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про викрадених Росією дітей

У п'ятницю, 31 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що українська зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцеперебування українських дітей, які були викрадені Росією.

"Ми даємо списки партнерам — перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси.

Перший такий список — більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей — буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають", — сказав президент.

Зеленський про нові санкції проти Росії

Глава держави зазначив, що сьогодні є нові українські санкційні рішення: більш ніж 50 осіб — це більшістю російські особи, які працюють на російську війну проти України, на російську військову промисловість, а також на пропаганду.

"Звісно, ми поширимо наші санкційні рішення також серед держав-партнерів, щоб вони підтримували цей наш цілком справедливий тиск на Росію за війну", — заявив президент.

А також додав, що Кабінет Міністрів України провів підготовчу роботу, щоб синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС у нашій юрисдикції.

За словами глава держави, європейці вже готують 20-й пакет санкцій — українська сторона дала пропозиції партнерам.

Зокрема, Зеленський повідомив, що провів координаційну нараду — підсумок щодо санкцій за цей рік. І разом зі Службою безпеки України, з Міністерством закордонних справ нашої держави, зі Службою зовнішньої розвідки визначили, які ключові завдання мають бути до кінця року щодо російського танкерного флоту, російських енергетичних компаній та всіх тих підприємств і суб’єктів, які допомагають працювати російській військовій промисловості.

"Важливо, що партнери враховують наші аргументи, коли готують свій тиск", — зауважив лідер.

Зеленський про далекобійні удари по території РФ

У своєму вечірньому відеозверненні окремо Володимир Зеленський подякував українським воїнам за "далекобійні санкції" проти Росії. За його даними, це більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога.

"І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі", — наголосив президент.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський назвав кількість викрадених російськими окупантами українських дітей.

Також Зеленський заявляв, що Росія відмовляється надавати інформацію про викрадених нею українських дітей.