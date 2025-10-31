Зеленський ввів санкції проти компаній, які підтримують ВПК Росії

Зеленський ввів нові санкції проти Росії — хто під обмеженнями
Україна запровадила нові санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс (ВПК). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази.
Про це інформує пресслужба Офісу президента України у п'ятницю, 31 жовтня.
Зеленський запровадив нові санкції проти РФ — що відомо
У п'ятницю, 31 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
Перший указ стосується проросійських пропагандистів — 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.
Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК — 10 фізичних осіб і 31 юридичної — резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них — компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій.
Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.
Зазначається, що Україна продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції й санкцій України — у юрисдикціях партнерів.
Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.
"З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість — із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки", — зазначив президент України під час санкційного брифінгу.
Нагадаємо, що напередодні, 30 жовтня, Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.
Також нещодавно Зеленський узгодив із Литвою кроки щодо санкційного тиску на Росію.
