Україна
Зеленський ввів нові санкції проти Росії — хто під обмеженнями

Зеленський ввів нові санкції проти Росії — хто під обмеженнями

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:14
Оновлено: 16:39
Зеленський ввів санкції проти компаній, які підтримують ВПК Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Україна запровадила нові санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс (ВПК). Президент України Володимир Зеленський підписав відповідні укази.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України у п'ятницю, 31 жовтня.

Зеленський
Володимир Зеленський під час санкційного брифінгу. Фото: ОПУ

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ — що відомо

У п'ятницю, 31 жовтня, Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів — 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК — 10 фізичних осіб і 31 юридичної — резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них — компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій.

Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Зазначається, що Україна продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції й санкцій України — у юрисдикціях партнерів.

Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.

"З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість — із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки", — зазначив президент України під час санкційного брифінгу.

Нагадаємо, що напередодні, 30 жовтня, Зеленський анонсував нові санкції проти Росії.

Також нещодавно Зеленський узгодив із Литвою кроки щодо санкційного тиску на Росію.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
