Зеленский анонсировал зимний пакет поддержки украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить масштабный пакет зимней поддержки, который заработает уже в декабре. Программа будет предусматривать финансовую помощь, сохранение фиксированных тарифов на коммунальные услуги, а также социальные инициативы для наиболее уязвимых категорий граждан.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в субботу, 1 ноября.

Президент отметил, что правительство должно разработать ряд программ, которые облегчат украинцам прохождение зимнего периода. По его словам, поддержку получат пожилые люди, многодетные семьи, жители прифронтовых регионов и другие социально незащищенные группы. Также глава государства подчеркнул, что тарифы на газ и электроэнергию для бытовых потребителей останутся без изменений.

"Обязательно сохраним на зиму фиксированную цену на газ — никаких повышений, — также на электричество для бытовых потребителей", — отметил Зеленский.

Отдельно президент анонсировал запуск транспортной инициативы УЗ-3000, которая позволит гражданам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.

Кроме того, до января заработает новая медицинская программа профилактических обследований для взрослых, которую готовит Министерство здравоохранения. Зеленский поручил правительству завершить подготовку всех элементов зимнего пакета до 15 ноября, чтобы украинцы могли воспользоваться помощью как можно быстрее.

Напомним, что с 2026 года планируют ежегодно повышать тарифы примерно на 20%, о чем свидетельствуют данные из нескольких источников. Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE заявил, что такое решение является фактическим преступлением против граждан.

Ранее мы также информировали, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в ноябре 2025 года.