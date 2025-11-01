Видео
Повышение тарифов — это преступлением против украинцев, — Попенко

Дата публикации 1 ноября 2025 05:24
обновлено: 05:24
Попенко заявил, что повышение тарифов является преступлением против украинцев
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Фото: скриншот из видео

В Украине начиная с 2026 года планируют ежегодно повышать тарифы на 20%. Эта информация подтверждается из разных источников, однако повышение тарифов является преступлением против украинцев. 

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Читайте также:

Что сказал Попенко о повышении тарифов для населения

Олег Попенко отметил, что при наличии контроля и борьбы с коррупцией, тарифы можно у держать на несколько лет без роста. В частности, надо убрать премии руководству "Укрэнерго" и отменить все контракты с иностранными украинскими экспертами.

"Перекладывать восстановление инфраструктуры на простых людей — это преступление. Если убрать миллиардные премии руководству "Укрэнерго" и контракты по 30 тысяч евро в месяц для экспертов, проверить некачественные объекты — средства найдутся без повышения тарифов", — сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, недавно мы писали, как для одесситов изменятся тарифы на коммуналку в ноябре.

Также мы информировали, что некоторым потребителям газа показатели будут подавать по-новому.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия деньги Украина Укрэнерго
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
