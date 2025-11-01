Попенко заявил, что повышение тарифов является преступлением против украинцев

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Фото: скриншот из видео

В Украине начиная с 2026 года планируют ежегодно повышать тарифы на 20%. Эта информация подтверждается из разных источников, однако повышение тарифов является преступлением против украинцев.

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Что сказал Попенко о повышении тарифов для населения

Олег Попенко отметил, что при наличии контроля и борьбы с коррупцией, тарифы можно у держать на несколько лет без роста. В частности, надо убрать премии руководству "Укрэнерго" и отменить все контракты с иностранными украинскими экспертами.

"Перекладывать восстановление инфраструктуры на простых людей — это преступление. Если убрать миллиардные премии руководству "Укрэнерго" и контракты по 30 тысяч евро в месяц для экспертов, проверить некачественные объекты — средства найдутся без повышения тарифов", — сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

