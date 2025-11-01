Попенко заявив, що підвищення тарифів є злочином проти українців

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Фото: скриншот з відео

В Україні починаючи з 2026 року планують щорічно підвищувати тарифи на 20%. Ця інформація підтверджується з різних джерел, однак підвищення тарифів є злочином проти українців.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Що сказав Попенко про підвищення тарифів для населення

Олег Попенко зауважив, що за наявності контролю й боротьби з корупцією, тарифи можна у тримати на кілька років без зростання. Зокрема, треба прибрати премії керівництву "Укренерго" та відмінити всі контракти з іноземними українськими експертами.

"Перекладати відновлення інфраструктури на простих людей — це злочин. Якщо прибрати мільярдні премії керівництву "Укренерго" й контракти по 30 тисяч євро на місяць для експертів, перевірити неякісні об’єкти — кошти знайдуться без підвищення тарифів", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

