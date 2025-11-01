Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Підвищення тарифів є злочином проти українців, — Попенко

Підвищення тарифів є злочином проти українців, — Попенко

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 05:24
Оновлено: 05:24
Попенко заявив, що підвищення тарифів є злочином проти українців
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Фото: скриншот з відео

В Україні починаючи з 2026 року планують щорічно підвищувати тарифи на 20%. Ця інформація підтверджується з різних джерел, однак підвищення тарифів є злочином проти українців.

Про це в ефірі День.LIVE заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Попенко про підвищення тарифів для населення

Олег Попенко зауважив, що за наявності контролю й боротьби з корупцією, тарифи можна у тримати на кілька років без зростання. Зокрема, треба прибрати премії керівництву "Укренерго" та відмінити всі контракти з іноземними українськими експертами.

"Перекладати відновлення інфраструктури на простих людей — це злочин. Якщо прибрати мільярдні премії керівництву "Укренерго" й контракти по 30 тисяч євро на місяць для експертів, перевірити неякісні об’єкти — кошти знайдуться без підвищення тарифів", — сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як для одеситів зміняться тарифи на комуналку у листопаді.

Також ми інформували, що деяким споживачам газу показники подаватимуть по-новому.

тарифи комунальні послуги електроенергія гроші Україна Укренерго
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації