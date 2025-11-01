Зеленський анонсував зимовий пакет підтримки українців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати масштабний пакет зимової підтримки, який запрацює вже у грудні. Програма передбачатиме фінансову допомогу, збереження фіксованих тарифів на комунальні послуги, а також соціальні ініціативи для найбільш вразливих категорій громадян.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у суботу, 1 листопада.

Зеленський анонсував зимовий пакет допомоги для українців

Президент зазначив, що уряд має розробити низку програм, які полегшать українцям проходження зимового періоду. За його словами, підтримку отримають літні люди, багатодітні родини, мешканці прифронтових регіонів та інші соціально незахищені групи. Також глава держави наголосив, що тарифи на газ і електроенергію для побутових споживачів залишаться без змін.

"Обовʼязково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ – жодних підвищень, – також на електрику для побутових споживачів", — зазначив Зеленський.

Окремо президент анонсував запуск транспортної ініціативи УЗ-3000, яка дозволить громадянам безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до трьох тисяч кілометрів у межах країни.

Крім того, до січня запрацює нова медична програма профілактичних обстежень для дорослих, яку готує Міністерство охорони здоров’я. Зеленський доручив уряду завершити підготовку всіх елементів зимового пакета до 15 листопада, щоб українці могли скористатися допомогою якнайшвидше.

Нагадаємо, що з 2026 року планують щорічно підвищувати тарифи приблизно на 20%, про що свідчать дані з кількох джерел. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE заявив, що таке рішення є фактичним злочином проти громадян.

Раніше ми також інформували, чи зміняться тарифи на комунальні послуги в листопаді 2025 року.