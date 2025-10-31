Що зміниться в Україні з 1 листопада 2025 року — ціни, тарифи, пільги

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

З 1 листопада для українців масштабних змін не очікується. Тарифи на основні комунальні послуги залишаються без підвищення, а соціальні програми діятимуть у звичному режимі.

Про це інформують Новини.LIVE.

Київ — що зміниться з 1 листопада

У Києві з 1 листопада не планується жодних змін у тарифах на комунальні послуги та громадський транспорт. Мешканці столиці, як і раніше, сплачуватимуть за електроенергію, газ, воду, опалення та проїзд за чинними ставками, встановленими міською владою та державними регуляторами.

Відтак, у Києві з 1 листопада 2025 року вартість разової поїздки у метро, автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері та міській електричці залишиться без змін — 8 гривень.

У листопаді тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається незмінним — 4,32 грн за 1 кВт-год. Власники двозонних лічильників і надалі сплачуватимуть за нічним тарифом 2,16 грн/кВт-год, який діє з 23:00 до 07:00.

Для понад 98% споживачів у Києві ціна на газ залишається без змін — 7,96 грн за кубометр. Дія цього тарифу продовжена до квітня 2026 року, тому найближчим часом підвищення не передбачається.

Крім того, з 1 листопада тариф на централізоване опалення залишається також без змін. Базова ціна для населення становить 2716,56 грн за 1 Гкал (з ПДВ), а пільговий тариф у 1654,41 грн за 1 Гкал діятиме протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення.

Харків — яких змін очікувати у листопаді

З 1 листопада в Харкові оновлюються тарифи на комунальні послуги, зокрема на централізоване водопостачання та водовідведення. Місцева влада та комунальні підприємства попереджають про можливі зміни у структурі платежів і радять мешканцям ознайомитися з новими умовами.

Відтак, у Харкові з 4 листопада набирають чинності нові тарифи на централізоване постачання холодної води та водовідведення. Для багатоповерхових будинків із внутрішньобудинковими системами вартість холодної води становитиме 8,74 грн/м³.

Як пояснює КП "Харківводоканал", тарифи для населення формально залишаються на рівні 24 лютого 2022 року, але нова ціна застосовується саме до послуг з внутрішньобудинковими системами.

З 1 листопада в Харкові тариф на електроенергію для побутових споживачів залишається без змін — 4,32 грн/кВт-год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф з 23:00 до 07:00 лишається на рівні 2,16 грн/кВт-год.

Що стосується газу, для понад 98% домогосподарств Харкова ціна залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр, і діятиме цей тариф щонайменше до квітня 2026 року.

Львів — чи зростуть ціни з 1 листопада

У Львові з 1 листопада тарифи на комунальні послуги залишаються без змін. Їхня вартість відповідає раніше встановленим рішенням Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги.

У Львові тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін — 4,32 грн за кВт-год. Постанова, що фіксує цей тариф, діє до 31 жовтня, а рішення про її продовження або залишення чинною ухвалює Міністерство енергетики.

Для більшості побутових споживачів тариф на газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубічний метр. Тарифний план "Фіксований" від ГК "Нафтогаз" передбачає цю ж ціну з ПДВ і діє до 30 квітня 2026 року. Уряд вніс зміни щодо постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам, проте це не впливає на тарифи для населення.

Наразі "Львівводоканал" не повідомляв про зміни тарифів на воду та водовідведення з 1 листопада.

А ціна проїзду у громадському транспорті Львова залишається без змін. Останні корективи були запроваджені у червні 2025 року.

