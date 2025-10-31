Видео
Тарифы, субсидии и проезд — что изменится в Украине с 1 ноября

Тарифы, субсидии и проезд — что изменится в Украине с 1 ноября

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:23
обновлено: 17:23
Что изменится в Украине с 1 ноября 2025 года — цены, тарифы, льготы
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

С 1 ноября для украинцев масштабных изменений не ожидается. Тарифы на основные коммунальные услуги остаются без повышения, а социальные программы будут действовать в обычном режиме.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

Киев — что изменится с 1 ноября

В Киеве с 1 ноября не планируется никаких изменений в тарифах на коммунальные услуги и общественный транспорт. Жители столицы, как и раньше, будут платить за электроэнергию, газ, воду, отопление и проезд по действующим ставкам, установленным городскими властями и государственными регуляторами.

Следовательно, в Киеве с 1 ноября 2025 года стоимость разовой поездки в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, фуникулере и городской электричке останется без изменений — 8 гривен.

В ноябре тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменным — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков и в дальнейшем будут платить по ночному тарифу 2,16 грн/кВт-ч, который действует с 23:00 до 07:00.

Для более 98% потребителей в Киеве цена на газ остается без изменений — 7,96 грн за кубометр. Действие этого тарифа продлено до апреля 2026 года, поэтому в ближайшее время повышение не предвидится.

Кроме того, с 1 ноября тариф на централизованное отопление остается также без изменений. Базовая цена для населения составляет 2716,56 грн за 1 Гкал (с НДС), а льготный тариф в 1654,41 грн за 1 Гкал будет действовать в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Харьков — каких изменений ожидать в ноябре

С 1 ноября в Харькове обновляются тарифы на коммунальные услуги, в частности на централизованное водоснабжение и водоотвод. Местные власти и коммунальные предприятия предупреждают о возможных изменениях в структуре платежей и советуют жителям ознакомиться с новыми условиями.

Следовательно, в Харькове с 4 ноября вступают в силу новые тарифы на централизованное снабжение холодной воды и водоотведения. Для многоэтажных домов с внутридомовыми системами стоимость холодной воды составит 8,74 грн/м³.

Как объясняет КП "Харьковводоканал", тарифы для населения формально остаются на уровне 24 февраля 2022 года, но новая цена применяется именно к услугам с внутридомовыми системами.

С 1 ноября в Харькове тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается без изменений — 4,32 грн/кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф с 23:00 до 07:00 остается на уровне 2,16 грн/кВт-ч.

Что касается газа, для более 98% домохозяйств Харькова цена остается неизменной — 7,96 грн за кубометр, и будет действовать этот тариф как минимум до апреля 2026 года.

Львов — вырастут ли цены с 1 ноября

Во Львове с 1 ноября тарифы на коммунальные услуги остаются без изменений. Их стоимость соответствует ранее установленным решением Национальной комиссии, регулирующей энергетику и коммунальные услуги.

Во Львове тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется без изменений — 4,32 грн за кВт-час. Постановление, фиксирующее этот тариф, действует до 31 октября, а решение о его продлении или оставлении в силе принимает Министерство энергетики.

Для большинства бытовых потребителей тариф на газ останется на уровне 7,96 грн за кубический метр. Тарифный план "Фиксированный" от ГК "Нафтогаз" предусматривает эту же цену с НДС и действует до 30 апреля 2026 года. Правительство внесло изменения по поставкам газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям, однако это не влияет на тарифы для населения.

Сейчас "Львовводоканал" не сообщал об изменениях тарифов на воду и водоотвод с 1 ноября.

А цена проезда в общественном транспорте Львова остается без изменений. Последние коррективы были введены в июне 2025 года.

Ранее мы информировали, что украинцы могут отказаться от уплаты услуги по распределению природного газа.

Также мы сообщали, что в Украине появился новый способ подавать показания газовых счетчиков.

цены на газ коммунальные услуги цены в Украине соцвыплаты проезд цены на продукты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
