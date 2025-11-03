Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Відключення світла на тиждень — чому неможливо робити прогнози

Відключення світла на тиждень — чому неможливо робити прогнози

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 14:17
Оновлено: 14:35
В Держенергонагляді пояснили, чому неможливо спрогнозувати відключення світла в Україні
Енергетики. Фото: ДТЕК

Виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко пояснив, чому неможливо робити прогнози щодо відключення світла протягом тижня. За його словами, Укренерго працює над тим, щоб забезпечити стабільність енергосистеми.

Про це Анатолій Замулко повідомив в ефірі телемарафону у понеділок, 3 листопада.

Реклама
Читайте також:

Прогнози щодо відключення світла

Замулко наголосив, що робити будь-які прогнози відключень світла вкрай важко.

"Наразі Укренерго і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не буде додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються", — каже він.

За його словами, енергосистема буде постійно підсилювати мережі, а також вести відновлювальні роботи на місцях російських влучань.

"Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення", — зауважив Замулко.

Він наголосив, що якщо вдасться зупинити подальші руйнування, тоді зʼявиться можливість поступово покращувати ситуацію.

Нагадаємо, 2 листопада у Міненерго повідомили, що Донецька область повністю знеструмлена від російських обстрілів.

Раніше міністри енергетики країн "Групи семи" оприлюднили спільну заяву про підтримку України після чергових ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.

війна Україна обстріли Укренерго енергосистема
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації