В Держенергонагляді пояснили, чому неможливо спрогнозувати відключення світла в Україні

Виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко пояснив, чому неможливо робити прогнози щодо відключення світла протягом тижня. За його словами, Укренерго працює над тим, щоб забезпечити стабільність енергосистеми.

Про це Анатолій Замулко повідомив в ефірі телемарафону у понеділок, 3 листопада.

Прогнози щодо відключення світла

Замулко наголосив, що робити будь-які прогнози відключень світла вкрай важко.

"Наразі Укренерго і вся енергосистема працює саме над тим, щоб забезпечити стабільність, хоча б утримувати те, що є. Якщо у нас не буде додаткових якихось влучань, а вони, на превеликий жаль, постійно у нас відбуваються", — каже він.

За його словами, енергосистема буде постійно підсилювати мережі, а також вести відновлювальні роботи на місцях російських влучань.

"Казати на тиждень-два, напевно, зараз ніхто так говорити не може, тому що ми входимо в температурний режим, коли буде збільшуватися споживання електричної енергії, в тому числі для опалення", — зауважив Замулко.

Він наголосив, що якщо вдасться зупинити подальші руйнування, тоді зʼявиться можливість поступово покращувати ситуацію.

Нагадаємо, 2 листопада у Міненерго повідомили, що Донецька область повністю знеструмлена від російських обстрілів.

Раніше міністри енергетики країн "Групи семи" оприлюднили спільну заяву про підтримку України після чергових ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.