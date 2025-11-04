Помощь энергосистеме — в Укрэнерго обратились к гражданам

Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК

Глава Укрэнерго Виталий Зайченко обратился к гражданам. Он призвал людей одеваться дома теплее, а не прогревать помещения до более +20 °C.

Об этом Виталий Зайченко сообщил в эфире телемарафона во вторник, 4 ноября.

Зайченко отметил, что бытовые потребители, которые сейчас являются крупнейшим потребителем электроэнергии, должны прежде всего менять свое поведение.

"Нужно не доводить температуру в помещениях, пожалуй, до тех максимально комфортных 20-22 °C, а надеть дополнительный свитер и этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в которых мы работаем", — говорит глава Укрэнерго.

Он также призвал не пользоваться несколькими мощными приборами одновременно в пиковые часы.

Напомним, 4 ноября в нескольких регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления света.

Ранее и.о. главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко рассказал, почему невозможно сейчас делать прогнозы отключения света в течение недели.