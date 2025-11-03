График отключения света 4 ноября — когда не будет электричества

Графики снова будут действовать — когда не будет света завтра
В отдельных регионах Украины во вторник, 4 ноября, будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Они будут действовать дважды в день.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
График отключения света 4 ноября
В Укрэнерго рассказали, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Так, во вторник, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в ведомстве.
Напомним, 2 ноября РФ ударила по Запорожью, в результате чего исчез свет и есть повреждения в жилом секторе.
А 1 ноября оккупационная армия атаковала Сумы. Поэтому в городе и Сумском районе тоже не было электроэнергии.
