Видео

Графики снова будут действовать — когда не будет света завтра

Дата публикации 3 ноября 2025 20:55
обновлено: 21:17
График отключения света 4 ноября — когда не будет электричества
Энергетики восстанавливают электросети. Фото: ДТЭК

В отдельных регионах Украины во вторник, 4 ноября, будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Они будут действовать дважды в день.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Читайте также:

График отключения света 4 ноября

В Укрэнерго рассказали, что причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Так, во вторник, графики почасовых отключений будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00 объемом от 0,5 до 1,5 очереди.

В такие же часы будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", — отметили в ведомстве.

Графік відключення світла 4 листопада
Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, 2 ноября РФ ударила по Запорожью, в результате чего исчез свет и есть повреждения в жилом секторе.

А 1 ноября оккупационная армия атаковала Сумы. Поэтому в городе и Сумском районе тоже не было электроэнергии.

электроэнергия обстрелы Укрэнерго свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
