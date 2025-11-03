Графік відключення світла 4 листопада — коли не буде електрики

Енергетики відновлюють електромережі. Фото: ДТЕК

В окремих регіонах України у вівторок, 4 листопада, будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Вони діятимуть двічі на день.

Про це повідомили в Укренерго.

Графік відключення світла 4 листопада

В Укренерго розповіли, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Так, у вівторок, графіки погодинних відключень будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

У такі ж години діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 2 листопада РФ вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого зникло світло та є пошкодження у житловому секторі.

А 1 листопада окупаційна армія атакувала Суми. Через це в місті та Сумському районі теж не було електроенергії.